Al via la nuova edizione 2021/2022 del progetto didattico “A scuola nei musei: dalla preistoria all’età moderna”, articolata iniziativa rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado di Parma e provincia, a partire dalla 3° elementare, con l’intento di mantenere e stimolare l’utile sinergia scuola- museo, accolta dai docenti, sin dalle passate edizioni, come un valore aggiunto alla programmazione didattica delle scuole e al sistema educativo in generale. L’anno scolastico appena iniziato è quello della ripartenza dopo la pandemia che ha bruscamente interrotto l’attività didattica a febbraio 2020. Le classi possono ora, finalmente, visitare in presenza i musei e i luoghi più significativi della città. Artificio Società Cooperativa, grazie alla presenza di storiche dell’arte e archeologhe, svolge l’attività didattica e gestisce la segreteria organizzativa. L’iniziativa propone tematiche, differenziate a seconda della fascia d’età, che coprono un’ampia offerta didattica, 45 temi (31 per elementari e medie, 14 per le superiori) dedicati alla conoscenza del patrimonio archeologico, storico- artistico e monumentale del territorio.

L’edizione 2021/2022 è arricchita da nuove proposte didattiche e da nuove collaborazioni con il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico e con l’Orto Botanico, al fine di inserire tematiche di grande attualita? con un approccio interculturale quali la sostenibilita? ambientale e il confronto tra culture diverse. In continuita? con le altre edizioni, Palazzo Bossi Bocchi, i musei del Complesso Monumentale della Pilotta, Museo Glauco Lombardi, Camera di San Paolo, museo Diocesano con Duomo e Battistero, Teatro Regio si confermano quali luoghi culturali di svolgimento delle tematiche didattiche dedicate alla storia dell’arte e all’archeologia, alla storia del libro e della stampa, alla storia della citta?, ai protagonisti del Medioevo e del Rinascimento e a Maria Luigia. La mostra “Parma citta? d’oro. Scenari da condividere tra storia e progetto” visitabile a Palazzo Bossi Bocchi fino al 19 dicembre 2021, è proposta quale occasione di conoscenza del patrimonio artistico della citta? esistente - per le scuole elementari e medie - e di riflessione sui possibili scenari futuri della città di domani per le scuole superiori.