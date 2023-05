A Torrile lavori sull’acquedotto: interruzione dell’acqua da venerdì notte a sabato mattina

Torrile, lavori in corso sull’acquedotto: nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio EmiliAmbiente – società di gestione del Servizio Idrico del Comune - svolgerà un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta adduttrice a servizio dell’abitato di San Polo.

I lavori comporteranno l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile, per la sola frazione di San Polo, dalle ore 22 di venerdì 5 alle ore 10 di sabato 6 maggio; al termine dell’intervento si potrebbero inoltre riscontrare piccoli fenomeni di torbidità, eliminabili facendo scorrere l’acqua dai rubinetti per qualche minuto.

I lavori previsti potranno essere rinviati in caso di eventi atmosferici avversi.