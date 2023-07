Acquedotto di Priorato, sostituiti 15 metri di condotta

Si è concluso nel primo pomeriggio di sabato scorso, dopo circa 48 ore di lavoro in loco, l’intervento di EmiliAmbiente per la riparazione del grave danno che ha interessato la rete d’acquedotto in uscita dalla centrale di Priorato (Fontanellato): al centro dell’emergenza, che ha causato cali di pressione e momentanee sospensioni del servizio nei centri abitati di Busseto, Fontanellato, Soragna, Zibello e nella frazione di Castione Marchesi (Fidenza), c’è stata la sostituzione di circa 15 metri di condotta di adduzione in fibrocemento, comprensivi di una curva in ghisa – aspetto particolarmente complesso nella manutenzione delle reti idrauliche – con nuove tubazioni in acciaio.

“Le infrastrutture di cui nel tempo ci siamo dotati hanno nascosto il rapporto diretto tra uomo e acqua, aumentando la percezione di quest’ultima come risorsa illimitata” afferma Marco Giorgi, Direttore Generale di EmiliAmbiente. “In simili occasioni ci si accorge invece, quasi all’improvviso, del mondo complesso e silenzioso che c’è dietro al gesto “semplice” di aprire il rubinetto. Per questo ringrazio i nostri tecnici, la cui competenza e dedizione hanno permesso di minimizzare i problemi sulla rete, le imprese appaltatrici incaricate degli interventi di manutenzione in emergenza, ma anche i Sindaci dei Comuni interessati e tutti i loro cittadini, che hanno pienamente compreso la rilevanza e criticità dell’intervento limitando i consumi allo stretto necessario: ci auguriamo che quanto accaduto possa stimolare una riflessione sulla necessità di uno sforzo comune per aumentare gli investimenti sulla rete, dando alla risorsa-acqua il valore che ha realmente”.