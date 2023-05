Lavori sull’acquedotto di Soragna: mercoledì sospesa l’erogazione dell’acqua

Lavori in corso sull’acquedotto di Soragna. Nella giornata di mercoledì 24 maggio, a causa di un intervento di manutenzione in programma in via Garibaldi, il servizio idrico sarà sospeso dalle ore 9 alle ore 12 nelle seguenti zone:

Piazza Garibaldi;

Via Garibaldi;

Piazzetta Riccio da Parma.

Al termine dei lavori si potrebbero riscontrare piccoli fenomeni di torbidità, eliminabili facendo scorrere l’acqua dai rubinetti per qualche minuto.