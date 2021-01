Aeroporto: nuovi voli per Catania, Lamezia e Bari

A partire dalla fine di marzo del 2021 la compagnia italiana Ego Airways effettuerà nuovi voli che collegheranno l'aeroporto Verdi di Parma con Catania, Lamezia e Bari.

I voli avranno scadenza plurisettimanale e verranno svolti con aeromobili Embraer. Sono previste due fasce di prezzo: tariffe a partire da 48,90 euro con la formula Just Go, e da 98,90 euro per la Private. Si attende l'annuncio di nuovi voli che collegheranno Parma ad altre città italiane e straniere.