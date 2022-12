Affidamento definitivo del trasporto pubblico locale alla società Tep

E’ intenzione della Provincia di Parma e del Comune di Parma di procedere all’affidamento diretto e definitivo del trasporto pubblico locale alla società Tep spa, partecipata al 50% da Provincia e Comune di Parma.

Il Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari e il Sindaco di Parma Michele Guerra dichiarano in proposito:



“Riteniamo che l’ambito ottimale sia quello provinciale, ambito in cui già Tep effettua il servizio, con la collaborazione di altre piccole società di trasporto del territorio. Riteniamo infatti che Tep abbia ampiamente dimostrato la propria capacità di reggere una gestione diretta, autonoma e definitiva, in termini di bilancio ed investimenti. Pur in mezzo a tante difficoltà, ha garantito il trasporto in un territorio esteso e fragile, anche al tempo della pandemia. Tep è inoltre la società con l’età media dei mezzi più giovane dell’Emilia – Romagna. Siamo quindi favorevoli ad un affidamento diretto a Tep. Siamo quindi favorevoli ad un affidamento diretto, in house, a Tep nel rispetto dell'attuale normativa.”





L’Assemblea dei Sindaci del Parmense stamattina ha espresso parere favorevole sull’intenzione di Provincia e Comune di Parma di affidare per il futuro direttamente a Tep spa il servizio di trasporto pubblico locale.L’Assemblea ha apprezzato il coinvolgimento di tutto il territorio in questa importante decisione.