Aggressione al Fidenza Village: il plauso dei sindacati all'operato delle guardie giurate

Filcams, Fisascat e Uiltucs di Parma elogiano il comportamento dei lavoratori della vigilanza privata – le due Guardie Particolari Giurate di Coopservice – per la tenuta, correttezza e professionalità dimostrate in un momento davvero difficile come quello occorso nella giornata di ieri all’Outlet Fidenza Village.

In queste occasioni – sempre molto critiche e dagli esiti imprevedibili – lavoratrici e lavoratori del comparto della sicurezza privata rendono evidente la loro importanza, soprattutto nei luoghi di forte aggregazione sociale, e oggi più che mai nella delicata fase dell’allentamento delle restrizioni per il contenimento pandemico.

L’episodio violento di ieri, tra aggressione verbale alle due gpg e ferite ad un passante, è diventato virale nella contrapposizione tra la brutale arroganza del soggetto e l’irreprensibile ed eccellente condotta dei due lavoratori della vigilanza privata.

Non ci sembra dunque improprio, associare al nostro plauso il sottolineare che i lavoratori del settore da quasi sei anni rivendicano un giusto rinnovo del loro contratto nazionale.

Si dia, quindi, davvero valore al lavoro di questi lavoratori spesso invisibili ma essenziali, sempre, e non solo in occasioni che diventano popolari per il protagonismo incivile e pericoloso di qualche personaggio che assurge a notorietà per copricapi barbari e posizioni no-mask.