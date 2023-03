“AgriCultura”: inaugurato il nuovo mercato contadino di Traversetolo

“Agricultura”, il nuovo mercato contadino di Traversetolo,ha inaugurato ufficialmente ieri mattina, domenica 26 marzo, in piazza Garibaldi.

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia – Romagna e gestito dal Comune, ha la collaborazione di Pro loco Traversetolo.

Erano presenti all’inaugurazione il sindaco Simone Dall’Orto, Alessia Ziveri, assessore all’Associazionismo, la presidente di Pro loco Emanuela Pambianchi, i consiglieri comunali Nelda Conti, Dina Mori, Cristiano Friggeri.

Il sindaco Dall’Orto, dopo aver ringraziato la Regione Emilia - Romagna e l’ufficio Commercio del Comune, il cui lavoro ha portato a ottenere il finanziamento regionale di 50mila euro, ha parlato di un “un progetto innovativo per il mercato di Traversetolo, che conta secoli di storia, una novità legata al mondo dei prodotti biologici e a km0. AgriCultura punta a coniugare il prodotto coltivato nel territorio al far conoscere la cultura di questi stessi prodotti. Al momento hanno aderito, e sono oggi presenti, già 13 aziende agricole, che hanno diverse produzioni. Una buona partenza, con prodotti diversificati, e altri ne arriveranno”.

Un “grazie” a Pro loco Traversetolo è arrivato nelle parole dell’assessore Ziveri, che ha sottolineato come “l’associazione accolga sempre con entusiasmo e impegno le nuove iniziative che vengono proposte dall’Amministrazione”. Dopo il taglio del nastro, c’è stata la possibilità di vistare gli stand dei produttori che hanno già aderito al progetto e di assaggiare una piccola degustazione a cura di Pro loco.

E' un “mercato nel mercato”, “AgriCultura”, e, come dice il nome, coniugherà la vendita di prodotti agricoli, caratterizzati da qualità, genuinità e a km 0, con azioni culturali, anche grazie alla prossimità del Mercato Contadino stesso con i principali luoghi della cultura comunali, in particolare il Teatrino Cesari e la Corte Agresti.

Il progetto, finanziato per 50mila euro dalla Regione Emilia – Romagna, è rivolto fino a 22 operatori agricoli con sede in Emilia-Romagna, che possono usufruire di un gazebo in comodato gratuito, di un’immagine e un piano di comunicazione coordinati e mirati, a cura di B-Side Communication, e di diverse iniziative di promozione per favorire la loro attività commerciale.

Il Mercato Contadino ha preso avvio avvio con gli operatori che hanno dato la disponibilità, si svilupperà progressivamente lungo tutto il 2023 ed è garantito per almeno 5 anni.