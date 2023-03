Airone morto avvelenato al parco Ducale: scatta l'allarme per i bocconi killer

Un airone è stato trovato morto all'interno del parco Ducale di Parma. L'animale sarebbe deceduto a causa di un avvelenamento. Dopo il ritrovamento della carcassa nella giornata di giovedì 9 marzo è scattato l'allarme per la possibile presenza di altri bocconi avvelenati all'interno dell'area verde cittadina.

"Nelle prossime ore - si legge in un post di Parma Etica - si consiglia di tenere gli animali da compagnia in casa, o muniti di museruola e guinzaglio, per non rischiare di farli entrare in contatto con possibili veleni. Oltre alla bonifica si stanno studiando maggiori strategie di controllo, affinché i colpevoli vengano individuati. Ricordiamo che i bocconi possono essere dannosi anche per i bambini che sono normali frequentatori del parco

Il Comune di Parma ha anche emesso un'ordinanza che invita i frequentatori del parco a tenere i cani al guinzaglio e a dotarli anche di museruola, per evitare che vengano a contatto con esche o bocconi avvelenati all'interno del parco.