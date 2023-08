Parco Nord: al via il primo stralcio dei lavori di riqualificazione

Al via il primo stralcio dei lavori di riqualificazione del Parco Nord. L’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna, assieme a progettisti e tecnici del Comune, ha effettuato un sopralluogo nell’area verde oggetto degli interventi, frutto di un percorso partecipato che ha visto coinvolti diversi portatori di interesse del territorio.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore, che ha dichiarato: “Sono partiti, ormai da vari giorni, i lavori di riqualificazione del Parco Nord. Si tratta di un investimento che riguarda non solo il recupero dell’area verde, ma in generale il quadrante del quartiere San Leonardo in cui è collocato. L’Amministrazione ha, infatti, particolarmente a cuore questo quartiere al quale sono state destinate risorse significative nell’ambito del bilancio e del piano triennale delle opere pubbliche. I lavori si concluderanno la primavera prossima. Il Parco Nord sarà un polmone verde a disposizione di tutta la città, punto di riferimento per la vivibilità, la pratica sportiva, l’aggregazione, l’incontro intergenerazionale e come area di svago e gioco per i bambini e le bambine di Parma”.

Il primo stralcio comporta lavori per 590mila euro, ai quali si aggiungeranno altri 400mila euro per il secondo stralcio.

Il progetto è frutto del percorso partecipativo “ParcOfficina di Comunità”, finanziato dal Bando Partecipazione 2020 L.R. 15/2018 della Regione Emilia Romagna e promosso dall’Assessorato alla Partecipazione, in collaborazione con l’assessorato ai Lavori Pubblici, con il coinvolgimento di cittadini, consigli dei cittadini volontari, scuole, associazioni e imprese del quartiere San Leonardo.

Situato, tra via Paradigna e via Naviglio Alto, il Parco ha un’estensione di oltre 44 mila metri quadrati.

La prima tranche dei lavori, pari a 590 mila euro, prevede il rifacimento dell’ingresso sud, verso il Conad e la Casa nel Parco di via Naviglio Alto 4/1, la sostituzione della staccionata in legno lungo il canale Naviglio che attraversa il parco stesso; l’ampliamento dell’area a disposizione della Casa nel Parco. Al momento sono già stati demoliti i vecchi servizi igienici ed i due ponti sul canale Naviglio. Verrà rifatto quello a nord. Verrà realizzata anche una nuova area giochi bimbi, rifatta la recinzione esterna e messe in atto varie manutenzioni.

La seconda tranche dei lavori, pari a 400 mila euro, prevede la realizzazione di un nuovo accesso pedonale alla Casa nel Parco, nuovi arredi e pergole funzionali alla stessa; una nuova area attrezzata per cani e la collocazione nel parco di nuovi servizi igienici autopulenti; una nuova area attrezzata per pic nic (sarà una novità assoluta, unica area di questo tipo in un parco cittadino).

A questo si aggiungono i lavori di manutenzione del campo da basket; la realizzazione di un’area dedicata all’allenamento a corpo libero, una zona dedicata ad eventi e la riqualificazione degli accessi est e ovest.