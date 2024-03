Alessandro Barbero al Festival della via Francigena a Fidenza: è già sold out

Alessandro Barbero sarà ospite del Festival della via Francigena di Fidenza l'11 aprile. La serata, che sarà dedicata al tema dei 'Pellegrinaggi Armati' è gia sold out.

Professore di storia medievale all’Università del Piemonte Orientale, Barbero ha svolto le sue attività di ricerca parallelamente alla scrittura di romanzi storici. Nel 1996 ha vinto il Premio Strega con il suo primo romanzo Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo, edito da Mondadori per intercessione di Aldo Busi, e ha raggiunto la popolarità televisiva nel 2007 come ospite di Superquark. Negli ultimi anni, è diventato una star del web grazie alla diffusione delle sue lezioni di storia al Festival della Mente di Sarzana. Da lì in poi è stato un susseguirsi di meme spassosi, podcast (come il Podcast di Alessandro Barbero curato da Fabrizio Mele, un’incredibile storia di successo che trovate qui), pagine e gruppi sui social network.