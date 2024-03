All’asta le storiche sedute del teatro comunale

Lunedì 25 marzo ci sarà la possibilità di portarsi a casa un pezzo della storia di Sala Baganza. Alle ore 10, in Municipio (Via Vittorio Emanuele II n. 34), si svolgerà l’asta per la vendita di 48 sedute in legno a ribalta, suddivise 16 file da tre posti, del “Piccolo Teatro” comunale di via Garibaldi che risalgono agli anni ’50 del secolo scorso.

Le sedute necessitano di alcuni interventi di restauro a causa dell’usura del tempo, ma si trovano comunque in buone condizioni e sono visionabili in Municipio, previo appuntamento prenotabile telefonando allo 0521 331305 o inviando una mail a dipino@comune.sala-baganza.pr.it, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle 08.30 alle 12.30 fino al giorno precedente al termine per l’invio delle offerte tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.sala-baganza.pr.it (Sezione “Bandi”).

Le offerte dovranno essere inviate via PEC, corredate da una copia fotostatica di un documento di identità, entro le 12 di sabato 23 marzo 2024. La consegna potrà avvenire via Pec, a mano all’ufficio URP del Comune di Sala Baganza, oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data e l’ora di arrivo al protocollo del Comune e non la data di spedizione) al seguente indirizzo: “Comune di Sala Baganza, via Vittorio Emanuele II n. 34 – 43038 Sala Baganza (PR)”.