All’Università di Parma la tradizionale benedizione degli animali

Questa mattina davanti alle scuderie del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università di Parma, nella sede in via del Taglio, si è rinnovata la benedizione degli animali, antica tradizione del mondo contadino legata alla ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. A officiare la celebrazione il Cappellano dell’Università don Umberto Cocconi. Accanto a lui il Prorettore Vicario Fabrizio Storti, il Direttore del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie Andrea Summer e la Direttrice Sanitaria dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico Cecilia Quintavalla. Al termine della celebrazione hanno ricevuto la benedizione non solo gli animali ospitati all’interno delle stalle del Dipartimento e dell’Ospedale ma anche quelli domestici portati per l’occasione. La partecipazione era infatti aperta a tutte le persone interessate.