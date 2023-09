"Alla festa di San Leonardo il Comune ha escluso le attività di via San Leonardo"

"Alla festa di San Leonardo di domenica 24 settembre 2023, è stata fatta una chiusura all’altezza di via Gobetti escludendo il resto delle attività sul sedile della strada. Come la pizzeria, il bar centauro, la gastronomia San Leo, la panetteria e il fruttivendolo, tutte attività che hanno esposto i propri prodotti i propri tavoli per accogliere la cittadinanza, come si era sempre stato fatto nelle scorse edizioni". È quanto afferma in una nota il Comitato Parma in Centro\Per Parma, che sottolinea come le attività del quartiere ne abbiano risentito dal punto di vista economico: "Questa decisione di escludere il posizionamento di bancarelle senza la chiusura totale fino dopo via Genova ma fino via Gobetti, prima della gelateria Delice, ha danneggiato fortemente le attività che hanno deciso di partecipare con l’apertura straordinaria e l’investimento con preparazioni alimentari. L’ennesima dimostrazione che a questa amministrazione serve un vero cambio di passo".