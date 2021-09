Allarme dipendenza tecnologica: a Parma i laboratori di educazione digitale

Sta diventando un allarme sociale la dipendenza dei giovani e giovanissimi da pc, smartphone e tablet. Nonostante il Movimento Etico Digitale evidenzi in un suo studio che il 79% degli adolescenti passa mediamente quattro ore al giorno sui social, un’indagine dell’OCSE fa emergere che solo il 44% possiede le competenze di base in campo digitale.

Sembra una contraddizione eppure l’esposizione prolungata alla rete senza le conoscenze necessarie e la consapevolezza dei pericoli digitali, rendono gli adolescenti maggiormente soggetti ad insidie ed abusi.

Da qui nasce il progetto Human, sviluppato dall’esperto in sicurezza informatica Matteo Gianniello - a cui è stato assegnato il Bollino Etico Sociale, riconoscimento che viene rilasciato ad aziende, associazioni e professionisti che contribuiscono ad innovare il loro settore d’appartenenza - che consiste in laboratori di educazione digitale gratuiti riservati agli studenti dai dieci ai sedici anni.

“Sono attività di educazione teoriche e pratiche, per favorire il coinvolgimento e aumentare l’apprendimento, con giochi di ruolo e creazione di prototipi tecnologici per capire il funzionamento del mondo digitale – spiega Gianniello - che sensibilizzano i giovani delle scuole medie e biennio delle superiori alle insidie del web, come adescamenti online, cyber bullismo, con episodi di odio, discriminazione e body shaming, ma anche sfide pericolose ed emulazione di gesti estremi, come sempre più spesso accade.”

“Nelle scuole o altre realtà istituzionali e associative di Parma e provincia che ne faranno richiesta a info@humantecnologia.it sarà possibile organizzare fino a fine anno laboratori gratuiti, il cui contenuto – continua Gianniello - è strutturato in quattro incontri con diverse tematiche: alfabetizzazione informatica e digitale, dati e intelligenza artificiale, sicurezza informatica e privacy infine, presenza e comunicazione sul web. Già alcuni istituti hanno manifestato il loro interesse ad aderire a questo progetto e con l’attività di crowfunding che sta per iniziare sulla piattaforma accreditata Eppela l’intento è quello di ampliarlo ulteriormente.”

L’8 ottobre dalle 18.30 nella sala comunale di via Salvetat, 6 a Medesano si terrà una serata di presentazione in collaborazione con Associazione Tre Torri e Avis locale. Interverranno insieme a Matteo Gianniello, Deborah Corsaro del Comune di Medesano ed Eleonora Fontana di Avis Medesano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti con green pass