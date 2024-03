Allerta Gialla per vento in Appennino

Allerta Gialla per vento a Parma e provincia, soprattutto sul crinale appenninico, valida dalle 24 del 29 marzo fino alle 24 del 30 marzo:

Le previsioni dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per domani indicano nuvoloso sul settore occidentale, dove al mattino non si escludono deboli ed irregolari precipitazioni, irregolarmente nuvoloso sul resto del territorio. Temperature: in aumento, con valori minimi compresi tra i 6 gradi del settore occidentale ed i 14 gradi della costa; valori massimi tra 19 e 23 gradi.

Venti: deboli-moderati, prevalentemente meridionali, con rinforzi localmente ancora di forte intensità lungo le aree di crinale appenninico nelle prime ore del mattino, in successiva attenuazione. Ventilazione meridionale tendente a disporsi dai quadranti orientali sulle pianure nel corso della giornata.