Raffiche di vento fino a 80 km orari: giovedì chiusi i parchi Cittadella e Ducale

Il Parco Ducale ed il Parco della Cittadella rimarranno chiusi al pubblico nella giornata di giovedì 3 agosto, a seguito dell'allerta meteo, gialla per la città di Parma e arancione per le zone appenniniche del Parmense, diramata da Arpae, che prevede vento forte per la giornata di domani.

Per giovedì 3 agosto è prevista infatti una sostenuta ventilazione sud-occidentale su tutta la regione con venti che sui rilievi, fascia collinare e pianura emiliana raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili raffiche di intensità superiore. Sulle zone di crinale dell'Appennino centro-orientale i venti potranno raggiungere intensità di burrasca forte (75-88 Km/h).