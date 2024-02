Sanità: a Parma anestesisti da tutto il mondo per parlare degli scompensi pressori

Dopo il successo della prima edizione, ritorna a Parma l'evento internazionale 'Keep Calm and Control Pressure', dedicato agli scompensi pressori. Anestesisti e operatori di terapia intensiva da Italia, Germania, Austria e per la prima volta dal Sud Africa, parteciperanno alla seconda edizione dell'evento che si tiene il 15 e 16 febbraio presso il Simula Hub - Il Centro di alta formazione realizzato da Accurate, l'unica azienda italiana con ricerca e sviluppo completamente incentrata sulla simulazione in medicina. Il corso di formazione vedrà simulata, in un ambiente altamente specializzato e realistico, la gestione di 6 casi clinici complessi associati ad alterazioni del controllo pressorio: scompenso cardiaco, shock emorragico, shock settico, gestione Ecmo, tamponamento cardiaco e fibrillazione atriale post-operatoria. Gli scenari di simulazione, associati a lezioni frontali di alto livello tenute da esperti internazionali, hanno lo scopo di fornire agli anestesisti e agli operatori di terapia intensiva mezzi pratici per ampliare le conoscenze e le competenze necessarie a gestire le crisi di pressione perioperatoria, che possono mettere a rischio la vita del paziente

L'evento è organizzato da Accurate, società del gruppo Digit'Ed, e promosso con il contributo non condizionante di Chiesi Farmaceutici, gruppo biofarmaceutico internazional... orientato alla ricerca che sviluppa e commercializza soluzioni terapeutiche innovative nel campo della salute respiratoria, delle malattie rare e delle cure specialistiche. "Partecipando a questo evento, gli anestesisti potranno potenziare le loro competenze, condividere esperienze di successo con gli altri partecipanti provenienti da diverse nazioni e affinare le loro capacità decisionali al fine di migliorare i risultati complessivi in termini di sicurezza del paziente- commenta Patrizia Angelotti, ceo di Accurate- Questo perché la formazione mediante simulazione aiuta a identificare le lacune di conoscenza e le aree di miglioramento nella gestione delle crisi pressorie, consentendo di sviluppare e attuare interventi educativi mirati. L'uso della simulazione nella formazione è un modo efficace e sicuro per fornire agli anestesisti un'esperienza pratica nella gestione di questi casi clinici complessi. La possibilità di farlo all'interno di un centro di eccellenza come Simula Hub di Accurate rappresenta un'opportunità unica. (Agenzia Dire)