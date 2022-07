Approvato il Piano Triennale per l’informatica di AIPo

E' stato approvato nei giorni scorsi da AIPo il Piano Triennale per l'Informatica 2022 - 2024, le cui componenti tecnologiche sono costituite da Servizi, Dati, Piattaforme, Infrastrutture, sicurezza, interoperabilità e Componenti di Governance ; elementi estremamente rilevanti per poter offrire le migliori performance di trasparenza nella gestione dei dati e delle procedure. La redazione del Piano ha comportato da una parte l’applicazione delle linee guida del Piano triennale della Pubblica Amministrazione redatto da AGID (AGenzia per l’Italia Digitale) e, dall’altra, l’analisi approfondita della realtà dell’Ente, per rendere coerenti le linee strategiche di sviluppo per i prossimi anni con le indicazioni previste della stessa AGID. La Direzione Generale su azione operativa del Dirigente amministrativo Filippo Cambareri, esprime soddisfazione per l'approvazione del Piano e ringrazia i dirigenti coinvolti e lo staff di Lepida coordinato dal Vicedirettore della Divisione Integrazione Digitale Nicola Masi. "Il piano – ha sottolineato Cambareri - è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale dell’Agenzia. Il processo di semplificazione degli strumenti amministrativi e di programmazione, incluso anche il piano ict, garantiranno una maggiore efficienza dell'intera Agenzia". L’ente sottolinea al contempo alcuni obiettivi rilevanti per consentire una sempre maggiore efficacia dell'Ente, quali il potenziamento dell' interazione con l'esterno e l'incremento del livello di accessibilità dei servizi erogati tramite sito web. Ad esempio, è prevista la digitalizzazione delle concessioni da parte della Direzione Navigazione interna guidata da Alessio Picarelli. Altro obiettivo contenuto nel piano è quello di favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati anche da parte di cittadini ed imprese. Si prevede infatti la pubblicazione dei dataset di maggiore interesse sui portali nazionali Dati.Gov.it e Geodati.Gov.it. rientranti nella competenza dell'Ufficio servizio di piena, coordinato da Remo Passoni.