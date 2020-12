Assistenza Pubblica, Lucarelli scende in campo con Pubblica e Avis

Assistenza Pubblica Parma - ODV e AVIS Comunale di Parma hanno deciso di realizzare insieme un video per promuovere la cultura del dono, cioè la raccolta diretta del sangue e degli emocomponenti. Come testimonial è stato scelto un personaggio d’eccezione, l’ex capitano del Parma Calcio Alessandro Lucarelli, attualmente dirigente sportivo. L’ex calciatore ha deciso di aderire a questa iniziativa perché Parma è una città che gli ha dato tanto, e come donatore vuole restituire un po’ di quello che ha ricevuto.

"Siamo grati - ha detto Giancarlo Izzi, Presidente AVIS Comunale Parma - di collaborare con l’Assistenza Pubblica di Parma con l’obiettivo di dimostrare l’importanza del donatore come soggetto attivo, che fa parte della società, e che può donare il suo tempo, come avviene per i militi dell’Assistenza Pubblica, ma anche il suo sangue, divenendo soci dell’AVIS. Entrambe sono attività di straordinario significato a vantaggio di tutti i concittadini. Sono molti i militi che prestano servizio in Pubblica e che, allo stesso tempo, sono volontari presso l’Avis di Parma. Per questo motivo, abbiamo pensato di mettere in evidenza la possibilità di esercitare a pieno titolo la solidarietà a Parma con entrambe le associazioni. Lucarelli, con la sua partecipazione, si è reso disponibile ad amplificare il messaggio che vogliamo trasmettere. È una persona di grande valore e di alta visibilità sociale, molto vicina ai cittadini ed estremamente disponibile a promuovere idee di solidarietà. La sua testimonianza conferma che anche il mondo dello sport e del calcio in particolare può essere d’aiuto agli altri, un compito che riguarda ognuno di noi. Per questo lo ringraziamo di cuore".

"All’interno della nostra Associazione - ha spiegato Filippo Mordacci, Comandante Corpo Militi della Pubblica – il rilancio del gruppo “Avis Assistenza Pubblica” è stato per noi in questi anni di grande soddisfazione. Chi è volontario lo è sempre, si dice che lo ha “nel sangue”. Ecco allora che non potevano mancare i militi donatori. Con il nostro servizio capiamo bene quanto sia fondamentale il supporto di Avis alla salute dei nostri concittadini. La collaborazione con Avis Comunale Parma è un altro bellissimo esempio di come si possa fare rete tra associazioni e aumentare l’effetto positivo e di crescita del volontariato. Ringrazio di cuore Alessandro Lucarelli per la preziosa e sentita partecipazione a questa iniziativa di promozione e unisco i ringraziamenti ai nostri volontari che stanno gestendo il gruppo Avis con entusiasmo e passione".