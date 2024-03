La campionessa di handbike Ana Maria Vitelaru all’Ospedale dei bambini

La campionessa di handbike in persona con il gruppo “Ana and Friends” ha voluto portare un segno di vicinanza ai pazienti dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” in occasione della Santa Pasqua e lo ha fatto attraverso la consegna all’associazione Giocamico di un carrello carico di uova di cioccolata. Un’iniziativa diventata tradizione, su stimolo personale della campionessa leader della Coppa del Mondo con due medaglie d’oro Ana Maria Vitelaru: “Con la mia testimonianza e l’impegno mio e del gruppo “Ana and Friends” desidero fare avvertire ai bambini dell’Ospedale la nostra vicinanza e continua attenzione”.

Accompagnata in questa missione dall’amico Vincenzo Florio, e dal fedele meccanico Rino Parmeggiani, l’atleta paralimpica di handbike ha consegnato di persona una vera e propria montagna di uova di Pasqua per i ragazzi in cura, testimoniando ancora una volta il suo impegno nel sociale. A raccogliere il suo abbraccio per i ragazzi il presidente di Giocamico Corrado Vecchi, con Pierpacifico Gismondi del Week hospital, Claudio Ruberto della Pediatria generale e d’urgenza, che hanno ringraziato per la continua collaborazione, insieme al personale della struttura e ai coordinatori Giuseppina Nicosia, Maria Luisa Zou, Claudia Marcatili, e Barnaba Esposito.