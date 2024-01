Aumentano le rette delle strutture residenziali per anziani e disabili. I sindacati dei pensionati: "Decisione unilaterale e miope

Dal 1 gennaio, per decisione della Regione Emilia- Romagna, sono aumentate di 4,10 euro al giorno le rette a carico di anziani e disabili ricoverati nelle strutture residenziali, le nostre Case protette per le persone non autosufficienti. Per SPI Cgil Parma, FNP Cisl Parma e UILP Uil Parma, con le rispettive confederazioni Cgil, Cisl e Uil provinciali: "Si tratta di una decisione grave a cui le organizzazioni sindacali si sono opposte chiedendo quantomeno un aumento più contenuto, oltre a nuove regole sull’accreditamento socio sanitario. Crediamo che un aumento di 123 euro al mese, senza nessuna garanzia di miglioramento del servizio e in un momento di crisi, con l’inflazione a due cifre e le pensioni e gli stipendi bloccati, vada a colpire oltremodo le famiglie e le fasce più deboli. Avevamo chiesto anche di valutare l’introduzione dell’ISEE al fine di graduare un possibile aumento in base alle condizioni economiche degli ospiti ricoverati e delle loro famiglie ma non siamo stati ascoltati".

Questa decisione unilaterale e iniqua arriva dopo mesi di trattative con le organizzazioni sindacali che non si sono mai sottratte al confronto: “Non possiamo che rammaricarci per questo miope provvedimento. Viviamo in una società sempre più longeva, dove ben presto gli anziani soli rappresenteranno un terzo della popolazione, almeno nella nostra Regione – affermano i sindacati dei pensionati- questo ci impone di tracciare una strada per rimodulare e rinnovare il sistema dei servizi e un aumento delle rette non ci sembra una buona partenza;attendiamo di poter studiare la delibera per valutare le azioni future, a tutela delle persone che rappresentiamo”.