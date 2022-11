Crisi, altra stangata: maxi aumenti in arrivo per le multe

I parmigiani si troveranno ben presto a fare i conti con un altro aumento, oltre a quelli già noti delle bollette e dei beni di prima necessità. A partire da gennaio 2023 infatti i cittadini potrebbero pagare di più anche le multe per le infrazioni del codice della strada. Nelle prossime settimane rischia di scattare un aggiornamento degli importi delle multe stradali, come disposto dal Codice della Strada. Tradotto in cifre significa un possibile aumento anche superiore all'11%.

Come riportato da Today.it a puntare l'attenzione sulla stangata è Simone Baldelli, già presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui consumatori. Secondo l'articolo 195 del codice della strada, "la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti".

"Con un aumento degli importi delle sanzioni nell'ordine del +11% - calcola il Codacons - la multa per il divieto di sosta salirebbe a 46 euro da gennaio 2023, con un rincaro di 4 euro; quella per l'uso del cellulare alla guida a 183 euro (+18 euro); la multa per accesso vietato alla Ztl a 92 euro (+9 euro), mentre per il superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h la mazzata raggiungerebbe i 938 euro (con un incremento di 93 euro rispetto agli attuali 845 euro)".