Autobus, nel 2024 aumentano ancora i biglietti: 1.70 euro per una corsa semplice

Nel 2024 sono previsti nuovi aumenti per quanto riguarda i biglietti degli autobus. Il titolo di viaggio per la corsa semplice passerà da 1.60 a 1.70, il biglietto da 8 corse passa da 11 a 12.50 euro, il biglietto giornaliero da 4.80 a 5.40, il biglietto giornaliero scambiatori passa da 3.60 a 4.10. Aumentano anche gli abbonamenti: quello mensile ordinario passa da 34 a 36 euro, quello annuale da 289 a 300 euro.

"Tep comunica che gli enti proprietari, Comune e Provincia di Parma - si legge in una nota - hanno deliberato un adeguamento alle tariffe dei titoli di viaggio che sarà effettivo a partire dal mese di gennaio 2024. Si tratta di un allineamento alle dinamiche già adottate in altre città. Le ragioni principali che hanno motivato questa decisione includono l'impatto dell'inflazione, l'aumento dei costi delle materie prime e di gestione, fattori che hanno influito significativamente a livello generalizzato sugli oneri operativi del servizio del trasporto pubblico.

Per quanto riguarda il servizio extraurbano, si precisa che l'adeguamento riguarderà esclusivamente le tariffe dei biglietti, fatta eccezione per quello di corsa semplice da 1 zona che resta invariato. Si tratta, cioè, dei titoli utilizzati dagli utenti occasionali, mentre restano invariati i prezzi degli abbonamenti. Questa scelta mira a preservare i vantaggi economici per l'utenza più fedele al servizio.

Nel contesto urbano, l'azienda ha deciso di allinearsi ai livelli medi di ricavo delle altre città della regione. Tuttavia, tale adeguamento non riguarderà gli abbonamenti scolastici che rimangono invariati e i più convenienti in Emilia-Romagna. I biglietti giornalieri e quelli acquistabili presso i parcheggi scambiatori, validi per l'intera giornata, restano i più economici a livello regionale nonostante l’aumento. TEP si impegna a mantenere elevati standard di qualità ed efficienza del trasporto pubblico e questo adeguamento tariffario è necessario per garantire la sostenibilità e la continuità di un servizio che svolge un ruolo fondamentale nella vita quotidiana della comunità"