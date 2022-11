Avis e PacC: A Sorbolo con “I giovedì della salute”

A partire da giovedì 3 novembre i cittadini potranno approfondire e confrontarsi con esperti su salute, prevenzione e cura, a Sorbolo presso la “Sala Clivio” del Centro Sociale in via Gruppini 4. Nati dalla collaborazione tra Avis Provinciale Parma e PACC Poliambulatorio Città di Collecchio, gli incontri avranno luogo dalle ore 21,00, il 3 novembre, il 17 novembre e 1° dicembre a Sorbolo, dove sarà Avis Sorbolo a promuovere ed ospitare l’iniziativa all’interno degli eventi realizzati per il sessantesimo anniversario della sua fondazione. La rassegna autunnale degli Incontri con la salute, che prevede un ciclo di 3 appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, è patrocinata dal Comune di Sorbolo Mezzani e organizzata in collaborazione con il Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito di Sorbolo. I medici specialisti del PACC affronteranno temi legati alla prevenzione ed al benessere e risponderanno alle domande dei cittadini intervenuti. Gli argomenti affrontati riguarderanno

“DIABETE E MALATTIE METABOLICHE” a cura del Prof. Pier Paolo VESCOVI – Endocrinologo e Diabetologo

“LA SALUTE DEGLI OCCHI: DALLA PREVENZIONE ALLA CHIRURGIA” a cura del Dott. Alessandro GIANNONE – Oculista Chirurgo

“FARE SPORT IN SICUREZZA: TRA PASSIONE E SALUTE tema analizzato dai diversi punti di vista e specializzazioni