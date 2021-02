Baganzola: ufficio postale chiuso per lavori

Poste Italiane comunica che dall’8 al 13 febbraio l’ufficio postale di Baganzola a Parma resterà chiuso per lavori interni. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni, compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di Fontana in piazzale Martin Luther King, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, e dotata anche di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. L’ufficio postale di Baganzola riaprirà lunedì 15 febbraio con i consueti orari.