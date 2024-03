Barilla è partner della seconda edizione WEmbrace Awards 2024

Uguaglianza, inclusione e diversità sono parte integrante della cultura aziendale di Barilla: valori "abbracciati" nel suo modello di crescita e nel modo di fare impresa sia sul luogo di lavoro che fuori. Il Gruppo di Parma sarà infatti partner della seconda edizione di "WEmbrace Awards 2024", l'evento in programma per il 21 marzo alla Fabbrica del Vapore a Milano che fa seguito al "WEmbrace Sport" dello scorso ottobre, appuntamento all'insegna dello sport integrato ad altissimo livello tecnico e agonistico con protagonisti campioni Olimpici e Paralimpici. Attività fisica e alimentazione mediterranea sono fattori fondamentali per perseguire uno stile di vita sano, sottolinea in una nota Barilla, il cui legame con il mondo dello sport parte da lontano. Ne è un esempio il sostegno del Gruppo per 11 anni a WEmbrace Sport, seguito alla sponsorizzazione degli "WEmbrace Games" organizzati dalla campionessa Bebe Vio - con cui Barilla ha collaborato nel corso degli anni - e dalla sua famiglia insieme alla loro associazione art4sport. Un percorso volto sia alla promozione che alla valorizzazione dell'attività sportiva e dei benefici dell'alimentazione equilibrata.