Benzina e diesel, prezzi in calo: ecco i 5 distributori più economici

Dopo il taglio delle accise di 25 centesimi il prezzo della benzina e del diesel nei distributori di Parma e provincia è finalmente sceso sotto i 2 euro al litro in diverse stazioni di servizio. Ecco i cinque distributori più economici oggi 23 marzo, per quanto riguarda la benzina: nel distributore Elp di Pilastrello in Strada traversetolo 248/a a Parma il prezzo rilevato oggi è di 1.684 al litro. Lo stesso prezzo è praticato anche nel distributore Iper carburanti di via Burla, 14 a Parma. Sempre 1.684 al litro è il prezzo praticato all'interno del distributore Ipercarburanti in strada statale Km. 7+700, SP513. Il prezzo di 1.684 viene applicato anche del distibutore Q8 in strada Nazionale Est, 15 a Collecchio e in quello di Ipercarburanti in strada della Cisa, 62 a Collecchio, in direzione Fornovo Taro.

I cinque distributori più cari, sempre per i dati disponibili oggi 23 marzo, sono quello della stazione di servizio Eni di San Polo Torrile: la benzina ha il prezzo di 2.254 euro al litro, la stazione di servizio Bm auto di Fontana di Pilastrello (2.269 euro al litro), il distributore della stazione di servizio V in via Emilia Ovest, 214 dove il prezzo praticato è 2.275. Da TotalErg in via Spezia la benzina costa 2.329 al litro mentre nella stazione di servizio Ip di via Emilia Ovest, 48 il prezzo è di 2.369 euro al litro.

Per il diesel, invece i cinque distributori dove si spende meno sono la stazione di servizio in via Trento, 37 dove il prezzo è di 1.654 euro al litro, quella lungo la tangenziale Nord di Collecchio (1.669 euro al litro), la stazione di servizio al Centro Torri in via San Leonardo (1.694). Anche da Iper carburanti in via Burla, 14 e alla Ip di strada Baganzola il prezzo è di 1.694 al litro.

I distributori più cari per il diesel sono invece l'Ip di strada Langhirano (2.579), il distributore in via Emilia Ovest, 214 (2.499), il distributore Ip di viale Europa (2.499), la stazione di servizio Spip in viale Forlanini e la stazione di servizio in via Emilia Est, 111 dove il prezzo praticato è 2.439 euro al litro.