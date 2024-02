Carburanti, ancora rialzi: a Parma il diesel a 1.80 euro al litro si avvicina al costo della benzina

Ancora rialzi per quanto riguarda i carburanti, diesel e benzina sopratutto. Se a livello nazionale la settimana è iniziata con prezzi ancora più cari con la verde è vicina a quota 1,86 euro/litro, mentre il gasolio è di poco inferiore a 1,83 euro al litro nella nostra città, per il momento, i prezzi del diesel si mantengono al di sotto di 1.80 euro al litro.

In diversi distributori infatti si trova il diesel a 1.769, in altri a 1.779, 1.789 e 1.799. Ci si avvicina all'euro e 80 al litro. Il prezzo della benzina al litro, del resto, è di poco superiore, da 1.789 a 1.825. Stiamo parlando dei distributori più convenienti in città e provincia con un confronto sui prezzi fatti nella mattinata del 14 febbraio.

Secondo l'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, la benzina self service è a 1,856 euro al litro, con un aumento di cinque millesimi rispetto al dato precedente (compagnie 1,865, pompe bianche 1,837), mentre il diesel self service è a 1,827 euro al litro (+9 millesimi, compagnie 1,835, pompe bianche 1,808).