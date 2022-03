Benzina e diesel, scatta la riduzione di 25 centesimi: a Parma prezzi in calo ma ancora sopra i 2 euro al litro

Oggi, 22 marzo, scatta la riduzione di 25 centesimi al litro delle accise di benzina e diesel, dopo l'approvazione del decreto venerdì scorso e la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. I prezzi alla pompa, nei distributori di città e provincia, hanno subito una leggera riduzione ma non c'è stato ancora l'effetto discesa in picchiata, come ci si aspetterebbe visto i tagli decisi dal governo. I prezzi, infatti, per effetto dei tagli sulle accuse, dovrebbero scendere a quota 1,9-2 euro. La situazione per quanto riguarda Parma vede, in media, un prezzo ancora sopra i 2 euro e 10 centesimi al litro per la benzina self service e un prezzo sopra i 2 euro al litro per il diesel. In alcuni distributori però il costo al litro è già sceso sotto i 2 euro, sia per il diesel che per la benzina.

Tra oggi e domani gli effetti del decreto dovrebbero essere visibili in tutti i distributori di Parma e provincia anche se i gestori degli impianti lamentano una situazione che andrebbe a loro svantaggio. Per le scorte di benzina e diesel acquistate prima del taglio, infatti, l'accisa è stata pagata in modo completo, senza i tagli. Se da un lato gli automobilisti e i titolari delle aziende di trasporto parmigiani possono tirare un piccolo sospiro di sollievo dall'altro i benzinai si troveranno, ancora una volta, in una situazione di difficoltà. Staremo a vedere se, questa condizione, influnzerà anche il prezzo alla pompa nei prossimi giorni.