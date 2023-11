Berceto, il Consorzio Agrario di Parma mantiene e rafforza i suoi presidi in Appennino

Nelle aree montane e di prossimità del territorio parmense il Consorzio Agrario di Parma mantiene e rafforza i suoi presidi a servizio della comunità dell’Appennino. Dopo un breve periodo dedicato alla ristrutturazione dei locali e all’implementazione di prodotti e servizi il CAP ha riaperto l’attività a Berceto in forza della collaborazione con Eku Market. La riapertura di questa agenzia si delinea così come la testimonianza tangibile della presenza sul territorio e della ricerca quotidiana che il CAP porta avanti da anni per soddisfare la propria clientela. Piena soddisfazione da parte del direttore generale del Consorzio agrario Roberto Maddè particolarmente soddisfatto per il lavoro svolto e soprattutto per aver restituito ai bercetesi un punto di riferimento da sempre apprezzato e frequentato. il Consorzio Agrario vuole continuare ad essere un punto di riferimento per le comunità della provincia di Parma, garantendo loro molteplici servizi tra cui quello di vendita , sempre più ampio e diversificato nei nostri settori di competenza”. Entusiasmo anche da parte del nuovo staff tutto femminile dell’agenzia di Berceto, composto da Annalisa e Rosy, che ha accettato con entusiasmo il nuovo incarico ed è pronto ad affrontare le sfide che verranno. Anche il presidente del CAP Giorgio Grenzi ha sottolineato come “questa esperienza non solo permetterà loro di gestire al meglio il punto vendita, ma anche di affiancare il Consorzio Agrario nel lavoro di ricerca di piccoli produttori nel territorio bercetese, così da aggiungere le specialità selezionate all’interno dell’offerta del market”. Per l’agenzia di Berceto, inoltre, il Consorzio Agrario ha voluto portare anche un’altra particolarità, sperimentando un ampliamento della gamma dei prodotti selezionati direttamente dall’area in cui si opera : la selezione dei prodotti non riguarda solo vini, salumi e formaggi ma spazia dalla pasta di semola, alle marmellate, ai derivati del pane e a tanto altro ancora.