Biblioteca polivalente del Quartiere Montanara: il parquet donato da un privato

E' prossimo il taglio di nastro della nuova Biblioteca polivalente del Quartiere Montanara all'interno del Distretto delle Eccellenze delle Arti Audiovisive di via Mafalda di Savoia grazie ai finanziamenti del “Piano periferie”. Si tratta di un significativo progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana che preliminarmente ha previsto la demolizione del vecchio immobile "Villa Ghidini", irrimediabilmente danneggiato dal sisma del 2008, per far posto ad una biblioteca di nuova concezione sviluppata su circa 800 metri quadrati con spazi e servizi per tutti: dai bambini agli anziani.

Il progetto della nuova biblioteca, oltre ai bisogni e ai desideri della comunità di quartiere, ha catalizzato anche la generosità di Giancarlo Cavazzoni della Cavazzoni & C. Srl che ha sostenuto attivamente l'intervento con un'importante donazione.

Giancarlo Cavazzoni, Amministratore Unico della Cavazzoni & C. Srl, realtà storica del territorio nel campo delle pavimentazioni e delle finiture, ha infatti fornito gratuitamente il pregiato parquet in acero per la pavimentazione dell'intera biblioteca, un tipo di rivestimento particolarmente adatto ad ambienti quali, appunto, biblioteche, palestre, teatri e sale convegni.

"Con questo il Sig. Cavazzoni ha concretamente voluto dimostrare lasua vicinanza ad un intervento importante per il quartiere e per la città. Un gesto che incide significativamente sulla realizzazione di questo spazio di aggregazione e di crescita. "Ha commentato l'Assessore Michele Alinovi con delega alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche " poichè si snoderà in tutte le finiture a pavimento del nuovo immobile conferendogli quell'atmosfera inequivocabilmente rilassante e raccolta delle biblioteche. Il capitolato per le finiture non poteva prevedere un rivestimento di acero canadese di questa qualità e di questa raffinatezza, il gesto del Sig. Cavazzoni arricchisce ed impreziosisce un edificio in cui, contiamo, passeranno generazioni di parmigiani e per questo gli siamo davvero riconoscenti. "