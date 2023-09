Blackout nella zona Nord della città: via Venezia e via Cocconi senza elettricità

Manca la luce nella zona Nord di Parma, tra via Venezia, via Toscana e via Cocconi. Un blackout ha infatti interessato il quartiere San Leonardo nella mattinata di domenica 3 settembre. La causa del guasto sarebbe un guasto alla linea di media tensione. Molte famiglie sono rimaste senza elettricità. I tecnici di Ireti sono al lavoro per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.