Un altro boccone avvelenato per uccidere cani e gatti: l'allarme in via Hiroshima

Un nuovo ritrovamento di un sospetto boccone avvelenato è avvenuto in via Hiroshima a Parma nella giornata di giovedì 22 febbraio. Il veterinario del Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna ha infatti comunicato al Comune la presenza di un probabile esca killer. In particolare si tratta di una "polpetta di materiale pastoso frammisto a granaglie, di peso corrisponde a circa 8 grammi, senza odori caratteristici".

Il Comune ha emesso un'ordinanza che ribadisce che nella zona di via Hiroshima compresa fra il civico n. 1 ed il civico n. 9, sino al cessato allarme, "nelle vie e luoghi pubblici siano rispettate pedissequamente le norme già in vigore relative all’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, suggerendo che siano muniti anche di museruola, al fine di evitare l’ingestione casuale di bocconi; ai cani e ai gatti sia impedito di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagare nel territorio"