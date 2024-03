Bocconi avvelenati in via Gonella: le misure del Comune

Un boccone avvelenato è stato ritrovato in via Gonella, nel quartiere Cittadella a Parma. Il medico veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna ha infatti segnalato al Comune il 15 marzo il ritrovamento di una sospetta esca avvelenata. Secondo l'analisi del veterinario "il campione conferito si presenta come materiale a consistenza pastosa, di colore blu, frammisto a foglie secche e materiale vegetale, di peso corrispondente a circa 70 grammi".

In conseguenza del ritrovamento il Comune ha emesso un'ordinanza che prevede, nella zona di via Gonella compresa fra il civico 8 e l’incrocio con strada Sant’Eurosia di Jaca, il rispetto delle norme già in vigore relative all’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, suggerendo che siano muniti anche di museruola, al fine di evitare l’ingestione casuale di bocconi.