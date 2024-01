Bocconi avvelenati in via Unicef, l'ordinanza del Comune: cani al guinzaglio e con la museruola

Nella giornata del 4 gennaio è stata rinvenuta una sospetta esca avvelenata in via Unicef a Parma. Il medico veterinario dell'Ausl lo ha comunicato infatti al Comune di Parma. In conseguenza del ritrovamento il sindaco ha emesso un'ordinanza che riguarda via Unicef, nell'area compresa tra il civico n. 148 di strada Traversetolo e l’incrocio tra quest’ultima e strada Bodrio.

L'ordinanza stabilisce che "sino al cessato allarme, nelle vie e luoghi pubblici, siano rispettate pedissequamente le norme già in vigore relative all’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, suggerendo che siano muniti anche di museruola, al fine di evitare l’ingestione casuale di bocconi; ai cani e ai gatti sia impedito di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagare nel territorio"