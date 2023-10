Oltretorrente Chiedilo a Parmatoday, un residente: "Perché in borgo San Giuseppe hanno rifatto le righe senza prima pulire la strada?" La protesta di un lettore: "Abbiamo chiesto a un addetto il quale ci ha risposto che loro avevano solo l'ordine di tracciare le righe, mentre la pulizia dipende da un altro Ente"

Borgo San Giuseppe

Chiedilo a Parmatoday. Oggi pubblichiamo la lettera di un residente in borgo San Giuseppe a Parma. La tematica è sempre quella dei disagi relativi alla pulizia e al decoro delle zone centrali della città.

LA LETTERA DI UN RESIDENTE - Giovedì scorso in borgo San Giuseppe a Parma hanno rifatto le righe bianche e blu per la sosta. Abbiamo pertanto pensato che, prima di tracciare le righe, avrebbero dovuto pulire la strada e i marciapiedi: ci sono sacchetti di immondizia lasciati ovunque e tracce di pipì appiccicate all'asfalto sui marciapiedi ovunque. Non è stato così: abbiamo perciò chiesto a un addetto il quale ci ha risposto che loro avevano solo l'ordine di tracciare le righe, mentre la pulizia dipende da un altro Ente. Era così difficile, prima di fare il lavoro, mettere d' accordo le due cose? Inoltre, è stato scelto proprio il giorno in cui sono esposti i sacchetti della plastica e i bidoni sia della carta sia dell'umido! Sono mesi che mandiamo segnalazioni per il degrado e la sporcizia in tutto il quartiere, ma a quanto pare non serve a nulla"



Chiedilo a Parmatoday è una rubrica pensata solo per i lettori. Scriveteci le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca. La redazione risponde. Segnalateci - utilizzando l'indirizzo mail parmatoday@citynews.it o la nostra fanpage di Facebook - i vostri quesiti, specificando che riguardano la rubrica 'Chiedilo a Parmatoday'. Riporteremo - ogni martedì e venerdì - le vostre domande e le risposte della redazione di Parmatoday.