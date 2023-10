Borgotaro, due giorni di lavori per asfaltare le vie d’accesso all’Ospedale Santa Maria e ai servizi distrettuali dell’Azienda Usl

Lunedì 9 e martedì 10 ottobre sono in programma lavori di asfaltatura nelle vie d’accesso all’Ospedale Santa Maria e ai servizi distrettuali dell’Azienda Usl. In particolare, sono interessate all’intervento via Benefattori e via Figlie della carità.

“Sono lavori necessari a migliorare l’accessibilità ai servizi anche in previsione dell’arrivo della brutta stagione – spiega Giuseppina Rossi, direttrice del distretto Valli Taro e Ceno dell’Azienda Usl di Parma – Con la stessa finalità, è previsto un analogo intervento nel parcheggio antistante la struttura, la cui tempistica sarà comunicata nei prossimi giorni. Questa prima parte dei lavori è organizzata in modo da contenere possibili disagi: ringrazio fin da ora la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione”.