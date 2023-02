"Ha 90 anni ed è malato", Il boss chiede i domiciliari: i giudici dicono no

Salvatore Prestifilippo, boss di Ciaculli condannato all'ergastolo per un omicidio commesso nel 1981 e rinchiuso nel carcere di Parma ha chiesto di poter scontare la pena ai domiciliari. Come riportato da Palermotoday Perstifilippo compirà 90 anni in aprile, ha diversi problemi di salute, tanto che in tempi recenti è stato pure colpito da un ictus cerebrale ed è stato sottoposto ad un delicato intervento

Per la difesa, il boss di Ciaculli avrebbe problemi di vista e udito e per la sua età molto avanzata e il "grave stato di infermità fisica" e avrebbe quindi diritto di andare ai domiciliari. Anche perché già in due circostanze, il 16 dicembre 2014 e il 22 novembre 2016, il tribunale di Sorveglianza di Milano e Palermo, avevano già disposto la detenzione in casa "dopo aver accertato il grave stato di salute del detenuto" e che durante i 4 anni trascorsi agli arresti domiciliari Prestifilippo "aveva sempre rispettato le regole".

Per la Cassazione, che ha confermato le precedenti decisioni sia del magistrato che del tribunale di Sorveglianza, il ricorso è infondato. Secondo i giudici, una prima relazione sanitaria ha stabilito che "le condizioni cliniche del detenuto erano considerate come discrete e stabili, gestibili in ambiente carcerario", una seconda aveva "certificato un quadro clinico del detenuto stabile e adeguatamente trattabile" in carcere.

Inoltre "si evinceva che il quadro clinico poteva essere gestito in una struttura penitenziaria come quella di Parma - si legge nella sentenza della Suprema Corte - dove il detenuto era recluso, dotata di centro clinico e assistenza specialistica costante". Infine Salvatore Prestifilippo "veniva regolarmente monitorato e sottoposto a visite e accertamenti di cui necessitava, con somministrazione della terapia farmacologica prescritta dai vari specialisti", senza contare che era stato accompagnato in ospedale in seguito all'ictus.