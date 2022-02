Internet e bullismo, il 60% dei ragazzi non si sente al sicuro

A Parma e provincia, come nelle altre province italiane, ben 6 giovani su 10 quando sono online non si sentono al sicuro: lo dice una ricerca dell'"Osservatorio (in)difesa" che disegna un quadro preoccupante sulla sicurezza di internet e social media per i nostri ragazzi.

La ricerca racconta che il 68% degli adolescenti dice di aver assistito ad episodi di bullismo, o cyberbullismo, e il 61% di averli subiti. Oltre il 42% di loro esprime sofferenza per episodi di violenza psicologica subita da parte di coetanei. Il 44,57% delle ragazze lamenta forte disagio per i commenti di carattere sessuale ricevuti online. I protagonisti negativi di questi atti sono sia maschi che femmine: oltre l’8% delle ragazze e il 14% dei ragazzi ammettono di aver compiuto atti di bullismo, o cyberbullismo. Sono dati che preoccupano, per questo le giornate del 7 febbraio contro “bullismo e cyberbullismo” e il “Safer Internet day” dell'8 sono occasioni importanti per sensibilizzare sia i ragazzi, sia i genitori, sia gli educatori sui rischi che i giovani possono correre nelle loro esperienze online.

"Le giornate e le dichiarazioni solenni non bastano: soprattutto oggi che mesi di Dad e isolamento hanno portato ad intensificare sia l’attività online dei ragazzi che, in molti casi, ansia e frustrazione che vengono sfogati in modo violento anche via internet - spiega Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori - Bisogna dare a genitori e ragazzi più strumenti per prevenire e affrontare queste situazioni, a partire dalla conoscenza delle regole della privacy e dell'educazione alla cittadinanza digitale che è entrata nelle classi grazie alla legge voluta dalla Lega con l'introduzione dell'educazione civica".