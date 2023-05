C'è Parma-Brescia, annullato il mercato in via Zarotto

Il Consorzio Qualità dei Mercati, aderente ad Ascom, comunica la propria scelta di annullare la festa in programma domenica 7 maggio in via Zarotto. Il Consorzio ritiene infatti che la concomitanza con la partita Parma-Brescia, inizialmente non prevista in calendario, renda commercialmente inopportuno fare coincidere entrambi gli eventi e pertanto, come accaduto anche in occasione di passate simili circostanze, ha deciso di annullare l’evento posticipandolo al prossimo 4 giugno. Il Consorzio invita la cittadinanza e tutti gli interessati a seguire i relativi canali web e social per restare aggiornati sulle prossime manifestazioni e sulla nuova data di via Zarotto.