Quando anche la tazzina di caffè costa cara: Parma tra le dieci città in cui si spende di più

A Parma prendere una tazzina di caffè costa caro. La nostra città è infatti tra le prime dieci città in cui si spende di più in tutta Italia. Una tazzina infatti costa in media 1.21 euro. Il prezzo medio è stato rilevato dall’Osservatorio Prezzi su dati Istat nei diversi capoluoghi di provincia che rientrano nel piano di rilevazione dei prezzi al consumo. I prezzi sono lievitati anche al bar per effetto dell'inflazione.

A Bolzano e a Trento prendere un caffè costa in media 1.31 euro, a Venezia 1.24 euro, a Torino 1.23 euro cosi come a Ferrara, a Cuneo 1.24 euro. Nelle altre città analizzate il costo per prendere un caffè è minore di quello applicato a Parma come per esempio a Bologna dove costa 1.18 euro mentre a Milano 1.10. L'effetto dell'inflazione, infatti, si fa sentire anche per quanto riguarda il caffè. Il più economico è il caffè di Messina che resta sotto l’euro, a 92 centesimi a tazzina.