Caldo, temperature oltre i 38 gradi: allerta gialla per venerdì 15 luglio

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo gialla per temperature elevate. Per la giornata di venerdì 15 luglio, infatti, sono previste temperature massime elevate sulle pianure del settore occidentale della regione con valori uguali o superiori ai 38 gradi. L'allerta è valida fino alla mezzanotte di sabato 16 luglio per le province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena.