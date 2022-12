“Calo demografico. Quali ricadute sul nostro Paese”

Si svolgerà sabato 3 dicembre, alle 10, nella sala del Consiglio Comunale, un incontro aperto alla cittadinanza, organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale in sinergia con CISL Parma Piacenza, dedicato a affrontare le tematiche relative ai cambiamenti demografici e alle ricadute sociali, economiche e culturali degli stessi sul nostro territorio.

I cambiamenti demografici in atto nel nostro Paese ci stanno infatti indicando da tempo l'esistenza di un processo negativo che altera l'equilibrio tra le diverse generazioni che compongono la struttura della popolazione. In particolare risulta preoccupante il consolidamento del fenomeno della denatalità, che determina un forte sbilanciamento del tasso di invecchiamento e che rappresenta l'origine del restringimento della fascia di popolazione in età attiva. Questi cambiamenti, seppur in forma meno accentuata, riguardano naturalmente anche il territorio di Parma della sua provincia.

Le previsioni di lungo periodo ci dicono però che le attuali tendenze demografiche sono destinate ad accentuarsi, con l'effetto di mettere in ulteriore grave difficoltà tutti i già precari equilibri di sostenibilità dei sistemi economici e di welfare.

L’incontro, che prevede la presenza del Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi e dei Consiglieri Comunali, si pone l’obiettivo di offrire, attraverso l’intervento di studiosi, un contributo in merito alla questione demografica, una vera e propria urgenza che deve essere affrontata come priorità dalle istituzioni di governo, dalle forze politiche e da quelle economiche e sociali.

Dopo i saluti del presidente del consiglio comunale Michele Alinovi e del segretario generale CISL Parma Piacenza Michele Vaghini interverranno: Gianluigi Bovini, statistico-demografo che affronterà "La questione demografica e i cambiamenti della popolazione in Emilia-Romagna e nelle Province di Parma e Piacenza" e Franco Chiarini, statistico-demografo che parlerà de "La questione demografica in Emilia-Romagna. Una sfida complessa e urgente".