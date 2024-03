Camerieri a 3 euro, la Fipe dopo l'inchiesta: "Non facciamo di tutte le erbe un fascio"

Dopo la nostra inchiesta del 20 marzo, dal titolo 'Io, cameriere e barista in nero a 3 euro" Ugo Bertoletti, presidente di Ascom Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, prende posizione per puntualizzare alcune questioni.

"Innanzitutto a Parma - si legge in una nota - il settore turismo rappresenta 2583 imprese e il relativo indice occupazionale sta crescendo (dati Format Research). Si tratta di un settore importante dal punto di vista economico, che dà lavoro regolarmente a n. 14467 addetti (Attività dei servizi di ristorazione Fonte: Banca dati stock view infocamere sistema camerale) e che applica per le attività di somministrazione alimenti e bevande il CCNL, sottoscritto dalla Fipe Federazione Pubblici Esercizi, che rappresenta a livello nazionale oltre un milione di addetti.

Proprio in questi giorni si sta lavorando per la firma dell’adeguamento del Contratto per rispondere sempre meglio alle esigenze di competitività delle imprese ma anche e al benessere dei lavoratori e al riconoscimento della loro professionalità, importante leva di competitività per le imprese. L’articolo, invece, evidenziando solo alcuni aspetti negativi emersi nell’inchiesta, può trarre in inganno il lettore in quanto si rischia di ledere l’immagine di una intera categoria dei pubblici esercizi e della ristorazione che lavora onestamente applicando le norme previste e il relativo contratto. Dunque, non si può e non si deve fare di tutte le erbe un fascio o indurre a pensarlo. Anzi, gli stessi nostri imprenditori accusano le pratiche scorrette censite dal giornalista e hanno

l’interesse che siano perseguite, in quanto rappresentano forme di concorrenza sleale nei loro confronti e di chi correttamente applica le regole".