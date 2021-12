Cane scappa dal giardino e rischia di cadere in un burrone: salvato dai carabinieri

E' riuscito a scappare dal giardino di casa e si è perso. Jake, un cane meticcio di cinque anni, è stato salvato - nel pomeriggio di ieri domenica 19 dicembre - dai carabinieri di Borgotaro che sono intervenuti sul posto dopo la richiesta di aiuto del proprietario. Poco dopo le ore 15 i militari di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Borgo Val di Taro, in servizio di prevenzione sul territorio, che stava percorrendo una strada vicinale che costeggia il bosco, si sono accorti della presenza del meticcio, che stava facendo un pericoloso andirivieni tra la strada, il bosco ed il vicino burrone.

Con cautela, per non spaventarlo lo avvicinano: Jake è vistosamente impaurito ma, se pur con diffidenza, si lascia accarezzare. Ed è a quel punto che - dopo aver rilevato il microcip - è stato rintracciato telefonicamente il proprietario. Il cane, in caserma è stato rifocillato e, dopo una foto ricordo con i carabinieri che lo hanno salvato, è stato restituito al proprietario, che ha ringraziato i militari.