Capodanno, stop alla feste all'aperto e al chiuso: città blindata e controlli intensificati

Domani, venerdì 31 dicembre, a Parma, come in tutta Italia, sarà un Capodanno blindato. Le forze dell'ordine intensificheranno i controlli in città e in provincia. In virtù delle nuove norme sono vietante le feste all'aperto e al chiuso, stop anche ai concerti e ai gruppi di persone assembrate all’aperto. Per festeggiare l'arrivo del 2022, quindi, non si potranno fare feste di nessun tipo.

Polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza saranni nelle strade, nelle vie, nelle piazze per controllare il rispetto delle norme relative al distanziamento sociale e all'obbligo della mascherina all'aperto. A Parma verranno messi sotto osservazione, già a partire dalla giornata di oggi, 30 dicembre, i luoghi più significativi di ritrovo per i giovani, da piazza Garibaldi a piazzale della Pace e piazza Ghiaia. .

"È fondamentale - si legge in una circolare ministeriale - l'osservanza delle norme anti-covid ed è forte l'invito a festeggiamenti improntati al rispetto delle regole. Sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all'aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultano ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di assembramenti".