Carabinieri: dopo 38 anni due militari lasciano il servizio

Dopo 38 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il Maresciallo Maggiore Gianfranco Budroni e l’appuntato ttorino Dall’Ospedale lasciano il servizio attivo. Il primo, è approdato nel territorio parmense nel 1998, dopo aver frequentato nel biennio 89-90 le Scuole Allievi Sottufficiali di Velletri e Firenze ed aver prestato servizio, negli anni successivi in Provincia di Pavia e Milano. In Provincia di Parma, il Maresciallo Budroni ha prestato la sua opera, nei vari gradi e con incarichi diversi, nelle Stazioni Carabinieri di Pellegrino Parmense e Salsomaggiore Terme.

L’appuntato Dall’Ospedale Ottorino, dopo aver frequentato, nel 1986, il corso Allievo Carabiniere è stato prima destinato a Vicenza per poi, nel 1987 arrivare in Provincia di Parma dove ha prestato servizio presso le Stazioni di Fontanellato e Parma per poi essere trasferito all’ Aliquota di Polizia Giudiziaria della Procura della città. I due militari sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma, Colonnello Pasqualino

Toscani, che ha avuto parole di stima e riconoscenza per la dedizione e la sensibilità dimostrata nei tanti anni di onorata carriera militare al servizio della comunità.