Carabinieri, ecco il nuovo comandante provinciale Andrea Pagliaro: "Sarò vicino ai cittadini di Parma, giorno dopo giorno"

Il Colonnello Andrea Pagliaro è il nuovo Comandante provinciale dei carabinieri di Parma. Nella mattinata di lunedì 18 settembre si è presentato alla città. E' operativo da solo una settimana ma ha già ben chiare le sue linee di indirizzo. Andrea Pagliaro, 46enne, proviene dal Reparto Operativo del Comando Provinciale di Trapani. Con lui al comando, gli uomini del Reparto operativo insieme ai colleghi del Ros, hanno arrestato il boss Matteo Messina Denaro.

"Ho voluto iniziare seguendo la traccia che aveva tracciato il Colonnello Pasqualino Toscani - ha sottolineato il Comandante Andrea Pagliaro - e sono andato in giro per le nostre 36 stazioni a ringraziare i carabinieri: ognuno di loro lavora ogni giorno con spirito di servizio. Uno degli elementi principali delle nostre attività deve essere, a mio avviso, l'orientamento al cittadino, una capacità di ascolto diretta alle persone. La mia azione di indirizzo sarà rivolta ad implementare la vocazione alla prevenzione e alla rassicurazione sociale. Le persone hanno bisogno di sentirsi vicino le persone in divisa. Dietro ad una denuncia c'è un lavoro lunghissimo da fare: ci sono ore ed ore di attività. Arrivare a scoprire l'autore di un singolo furto è il frutto di un lavoro intenso. Lavorano come se il furto l'avessero subito loro personalmente".

In mattinata si è presentato alla città anche il Tenente Colonnello Giuseppe Saccomano, nuovo Comandante Reparto Operativo Carabinieri di Parma, proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Campi Salentina (Lecce) che è subentrato al Tenente Colonnello Ugo Battaglia, che ha lasciato la nostra città per assumere quello di capo settore al Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia a Milano.