Caro vita, Parma è una delle città in cui i prezzi sono cresciuti di meno: una famiglia spende 967 euro in più all'anno

Parma è una delle città in Italia in cui i prezzi sono aumentati di meno, considerando i dati settembre del 2023, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Una famiglia parmigiana, in media, spende 967 euro in più all'anno. L'Istat ha reso infatti noti i dati territoriali dell'inflazione di settembre, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città e delle regioni più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. L'inflazione è stata del 4%: Parma è in 67esima posizione, nella parte bassa della classifica.

La città più virtuosa d'Italia in termini di spesa aggiuntiva più bassa è sempre Potenza, con l'inflazione più bassa del Paese (+3,4%) e dove in media si spendono "solo" 671 euro in più all'anno. Al 2° posto Caserta, (+3,8%, +739 euro). Medaglia di bronzo Reggio Calabria (+4,2%, +784 euro). Bene anche Trapani (+4,3%, +820 euro), Bari al quinto posto (+4,8%, +823 euro), Catanzaro, Campobasso, Ancona, prima città del Centro e Reggio Emilia, prima città del Nord. Chiude la top ten delle migliori, Pescara, +4,4%, +895 euro.